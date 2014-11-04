У МВС розповіли про звільнення в головному управлінні та анонсували люстрацію в регіонах

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович.

“Протягом листопада-грудня, до кінця року іде процес люстрації по центральному апарату, з наступного року цей процес почнеться в територіальних підрозділах. Ми розуміємо резонансність і потребу цього процесу в суспільстві, і МВС розпочало його з себе, з центрального апарату”, - сказав він, зауваживши, що наразі з посад головного управління МВС вже звільнено 91 особу.

Читайте такожУ МВС почалася люстрація: звільнено понад 90 осіб, у тому числі 8 генералів – Аваков

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набув чинності Закон «Про очищення влади» (про люстрацію).

Закон визначає правові й організаційні принципи проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади й створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів».