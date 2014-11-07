Бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли 10 населених пунктів на Донбасі - РНБО

13:35, 07 листопада 2014
Політика
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Бойовики на дебальцевському, луганському та маріупольському напрямках обстріляли десять населених пунктів.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На дебальцевському напрямку бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли позиції сил АТО неподалік н.п. Нікішине, Орлово-Іванівка, Чорнухине та Міус», - зазначив він.

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Також, за його словами, на луганському напрямку з мінометів та стрілецької зброї терористи обстріляли позиції наших сил в районі н.п. Станиця Луганська, Старий Айдар, Сокільники.

Крім цього, на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО біля н.п.Ломакіне, Гранітне та Новоласпа.

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