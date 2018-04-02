Завтра ВР має розглянути скасування е-декларування для громадських активістів

Спікер закликав Комітет ВР з питань запобігання корупції сьогодні розглянути відповідний законопроект.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що завтра парламент має розглянути питання щодо скасування е-декларування для громадських активістів і членів наглядових рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Спікер ВР зазначив, що ці питання мають стояти першими на порядку денному цього тижня.

“Зважаючи на те, що ті законопроекти, які ми розглядали в попередній четвер, вже втратили свою актуальність, апаратом Верховної Ради України був напрацьований новий законопроект, який складається з двох частин. Одна — це скасування е-декларування для громадських діячів і для іноземців, які входять у наглядові ради, і другий момент — це декриміналізація тих осіб, які входять в цю категорію, - громадських діячів і іноземців, які входять в наглядові ради”, - сказав голова ВР.

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Він зауважив, що цей законопроект вивірений, і закликав голів фракцій долучитися до підписання цього законопроекту.

Крім того, Парубій закликав Комітет ВР з питань запобігання корупції зібратися сьогодні та розглянути цей законопроект, а також законопроект, який у п’ятницю подала “Батьківщина”, аби завтра ВР могла включити це питання до порядку денного сесії та порядку денного дня, і вже завтра його розглянути.

“Даний законопроект і скасовує е-декларування, і вводить декриміналізацію для тієї категорії осіб, які мною були визначені, - це громадські діячі — антикорупціонери, і також члени наглядових рад, іноземці, які працюють в Україні”, - підсумував спікер.

Раніше посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликають Верховну Раду України скасувати вимоги закону щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад державних компаній.