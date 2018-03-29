Посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів і міжнародних членів наглядових рад держкомпаній

Посли країн "Великої сімки" наголосили, що відповідні положення закону щодо електронного декларування не відповідають міжнародним зобов'язанням України.

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликають Верховну Раду України скасувати вимоги закону щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад державних компаній.

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Про це йдеться у заяві послів G7, розміщеній "Групою підтримки України" у Twitter в рамках головування Канади у G7 у 2018 році.

"Посли країн "Великої сімки" залишаються глибоко стурбованими наближенням 1 квітня - кінцевої дати подання електронних декларацій міжнародними членами наглядових рад державних компаній та антикорупційними активістами. Ми наполегливо закликаємо народних депутатів під час найближчого засідання знайти законодавче рішення, яким буде скасовано ці вимоги у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії, або відтермінує їх дію", - наголошується у заяві.

Посли також закликали депутатів ухвалити тимчасове положення щодо звільнення від відповідальності тих осіб, які не подадуть декларації у встановлений строк, щоб створити можливість віднайти довгострокове рішення.

«Ми вітаємо зусилля народних депутатів, які вже працюють над досягненням цього», - додається у заяві.

"Поточні вимоги щодо електронного декларування не відповідають міжнародним зобов'язанням України та кращим міжнародним практикам. Вони перешкоджають залученню та збереженню кваліфікованих міжнародних членів наглядових рад державних компаній, що є необхідним для покращення корпоративного управління в Україні та підвищення економічного зростання. Також належне громадянське суспільство є принципово важливим для дієвої демократії", - наголошується у заяві.

Посли G7 нагадали, що система декларування доходів і майна покликана забезпечувати підзвітність осіб, наділених публічними повноваженнями, а не створювати зайве навантаження та тиск на громадянське суспільство.

«Поточні вимоги суттєво ускладнять боротьбу України з корупцією", - заявили посли.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким представники антикорупційних громадських організацій, експертів та інших осіб, які прямо чи опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов’язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

8 липня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту проекти законів "Про внесення змін до Податкового кодексу" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги". Законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом "Про запобігання корупції".

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував ухвалити відповідні зміни 3 квітня.