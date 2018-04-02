Віра Савченко написала листа Трампу через справу її сестри

Відповідно до листа, рішення про арешт Надії Савченко є політично вмотивованим, пов’язаним з її антикорупційною та політичною діяльністю.

Віра Савченко, сестра Надії Савченко, написала листа президенту США Дональду Трампу у зв’язку із затриманням та арештом Надії.

У своєму зверненні до президента США Віра стверджує, що основною причиною публічного засудження Надії Савченко в Україні є її політична та антикорупційна діяльність. Стверджується, що після звільнення Савченко з російського полону у 2016 році вона створила політичну силу, що стала «реальною опозицією діючій корумпованій владі».

Віра Савченко вказала, що проти її сестри застосовувались погрози та шантаж, а згодом було сфальсифіковане і кримінальне провадження за нібито спробу повалення державної влади. Обвинувачення у зазначеному провадженні, як підкреслюється у листі, є безпідставними.

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Відповідно до листа, рішення про арешт Надії Савченко є «політично вмотивованим, спрямованим на усунення опозиційного конкурента діючій владі, що є неприйнятним у демократичному суспільстві».

У зв’язку з цим Віра Савченко просить президента США підняти на усіх міжнародних майданчиках питання переслідування в Україні опозиційних політиків, питання побудови «системної, вертикальної, глибоко інтегрованої корупції, яку очолює особисто Голова держави» та наступ на ЗМІ. Вона також просить забезпечити міжнародний нагляд за ситуацією «переслідування» Надії Савченко, аби унеможливити порушення прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт. 23 березня суд заарештував Савченко на два місяці.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, Савченко разом з переговорником Володимиром Рубаном готовала у Києві теракти та планувала вбивство керівництва країни за допомогою зброї, завезеної з окупованої території Донбасу.