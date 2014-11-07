Тимчук: Путін розглядає варіант відкритої агресії, ударні групи на Донбасі готові до атаки

Координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук відзначає завершення формування бойовиками ударних тактичних груп, готових до наступу на позиції сил АТО і не виключає відкритого вторгнення Росії в Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж декількох останніх діб ми спостерігали завершення формування противником на Донбасі ударних тактичних груп, на даний момент практично повністю готових до наступу», - заявив він.

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«Будь-кому зрозуміло, що якщо ударні групи створюються, то це означає, що їх найближчим часом буде використано «за призначенням»», - додав експерт.

За його словами, одночасно Росія посилено перекидає свої підрозділи до держкордону з Україною.

«Той факт, що росіяни перекидають до кордону в т.ч. оперативно-тактичні ракетні комплекси, свідчить про те, що Путін розглядає варіант відкритої агресії проти України (цілком очевидно, під виглядом «захисту місцевого населення Донбасу, яке висловило волевиявлення під час виборів в ДНР і ЛНР»). Однак цей сценарій явно не є основним, і підготовка до нього ведеться швидше як «підстрахування», а також для тиску на Київ з метою попередити його активні наступальні дії проти терористів», - заявляє він.

Тимчук вважає, що «відкритого вторгнення Росії виключати жодним чином не можна, але воно може відбутися, швидше за все, в разі початку наступу російсько-терористичних військ на Донбасі, їх поразки і у відповідь на успішні наступальні дії українських військ».

На його думку, «ворог не вірить у те, що українські війська найближчим часом почнуть наступ, інакше вживав би щось на кшталт оборонних заходів (окреме дякуємо Європі, що посилено змушує Київ до «виконання умов перемир'я», хоча «перемир'я» - це постійний обстріл з боку бойовиків і росіян, причому кількість обстрілів з початку «перемир'я» наближається до 2,5 тис., і як результат – перманентне розширення територій, контрольованих терористами, і більш як 100 загиблих з нашого боку)».

Тимчук упевнений, що зірвати наступальні плани противника може лише демонстрація сили з нашого боку.

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«І якщо Київ з політичних причин не готовий до наступальних дій (в т.ч. через загрози відкритого вторгнення РФ і небажання сваритися з патологічно миролюбним ЄС), то необхідно бодай різко посилювати оборону і вкрай жорстко відповідати на обстріл, а також будь-які спроби наступальних дій і витискування наших військ із займаних ними позицій. А також завдаючи попереджувальних ударів по скупченнях живої сили і техніки противника поблизу позицій наших військ», - переконаний військовий експерт.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, в Міністерстві оборони РФ спростували заяви міністра закордонних справ Канади Джона Берда, представників США і НАТО про пересування російських військах до кордону з Україною.

При цьому керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, що на Донбасі бойовики концентрують війська на трьох напрямках, однак їх замало для широкомасштабного наступу на сили антитерористичної операції.

На запитання, на яких напрямках концентруються війська бойовиків, він відзначив, що «це Дебальцеве, маріупольський напрямок і напрямок Станиця Луганська-Щастя».

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Він повідомив, що це «основні стратегічні об'єкти, які утримуються українськими військовими, і якраз там концентруються війська противника, але говорити про відкритий наступ ми поки що не можемо, оскільки зрозуміло, що тих військ (бойовики - УНІАН), які зараз перебувають на території України, для широкомасштабного наступу замало», - додав Лисенко.

«Відповідно до правил військового мистецтва, атакуючий має бути в 4-5 разів сильніший за того, хто обороняється, у терористів такої преваги немає, вся перевага наразі на боці українців», - наголосив прес-секретар РНБО.