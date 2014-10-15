Мер Донецька: Жителі Донбасу не заслужили усього цього

Натомість в інтерв'ю DW він висловив свої почуття щодо подій в регіоні.

"Єдине почуття – гіркота. Я відчуваю величезне горе тих людей, які живуть сьогодні на Сході України. Вони не заслужили усього цього. Неможна так ставитися до мирного населення і застосовувати те озброєння, яке сьогодні застосовується проти людей, проти мирних міст Донбасу", - сказав Лук'янченко.

За його словами, масштаб рунувань на Донбасі дуже значний.

Читайте такожУ Донецьку залишаються 700 тис. осіб"Зруйновано понад 1600 об’єктів житла і соціального призначення, у тому числі 28 шкіл, 19 дитячих садків і багато об’єктів інфраструктури, дуже постраждали майже всі об’єкти енергетики та вугільної промисловості. Якщо сьогодні не припинити подальші руйнування, то цей процес стане незворотнім", - сказав він.

Крім того, Лук'янченко наголосив, що місто Донецьк досі платить податки в казну, а не бойовикам.

"Нам необхідно вирішувати дуже багато соціальних питань. Бо в місті четвертий місяць не виплачується пенсія, є заборгованість по зарплаті. Хоча сьогодні місто Донецьк сплачує податки в Україну, а не в "ДНР". Тому потрібне адекватне рішення щодо соціального захисту населення. Я вдячний Міністерству фінансів та Держказначейству за те, що вони все-таки підтримують найвразливіші верстви населення Донецька", - сказав мер Донецька.

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