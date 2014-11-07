Екс-губернатор Донецької області Тарута і молодший брат Клюєва стали нардепами нової Ради
16:42, 07 листопада 2014Політика
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Центральна виборча комісія на підставі протоколів ОВК визнала обраними народними депутатами України мажоритарників від Донецької області Сергія Таруту та Сергія Клюєва.
Таруту і Клюєва визнано обраними народними депутатами / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи було підписано на сьогоднішньому засіданні ЦВК.
Таким чином, самовисуванця Сергія Клюєва визнано обраним в ОВО №46, а самовисуванця Сергія Таруту - в ОВО №58.
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Раніше повідомлялось, що Сергій Тарута переміг на виборах Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 58 Донецької області. Він набрав 60% або 29 тис. 747 голосів.
Разом з тим, громадські активісти оприлюднили топ-10 одіозних кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах, які є фігурантами антикорупційних журналістських розслідувань. Серед них і бізнесмен Сергій Клюєв.
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