Екс-губернатор Донецької області Тарута і молодший брат Клюєва стали нардепами нової Ради

16:42, 07 листопада 2014
Політика
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Центральна виборча комісія на підставі протоколів ОВК визнала обраними народними депутатами України мажоритарників від Донецької області Сергія Таруту та Сергія Клюєва.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи було підписано на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Таким чином, самовисуванця Сергія Клюєва визнано обраним в ОВО №46, а самовисуванця Сергія Таруту - в ОВО №58.

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Раніше повідомлялось, що Сергій Тарута переміг на виборах Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 58 Донецької області. Він набрав 60% або 29 тис. 747 голосів.

Разом з тим, громадські активісти оприлюднили топ-10 одіозних кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах, які є фігурантами антикорупційних журналістських розслідувань. Серед них і бізнесмен Сергій Клюєв.

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