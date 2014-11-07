У НАТО перевіряють інформацію про перетин українського кордону військами РФ

Про це повідомив у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН військовий офіцер НАТО.

«Якщо інформація про перетин підтвердиться, це буде ще одним доказом російської агресії та прямої участі в дестабілізації ситуації в Україні», - сказав співрозмовник агентства.

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«Нам відомі повідомлення про те, що російські війська та танки перетинають кордон між Україною та Росією, і ми їх перевіряємо. Ми можемо підтвердити, що не так давно на східному кордоні з Україною кількість військ та обладнання збільшилася. Якщо цей перетин кордону з Україною підтвердиться, це буде ще одним свідченням російської агресії та прямої участі в дестабілізації України”, - сказав він.

Офіцер також заявив, що своїми діями Росія «продовжує демонструвати свою зневагу міжнародних угод та свою рішучість і далі дестабілізувати Україну».