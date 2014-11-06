Винищувачі НАТО знову ловили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії у Твіттері.

"Винищувачі НАТО F16, які патрулюють повітряний простір Балтії, 6 листопада піднімалися на перехоплення російського військового літака Іл-20 (літак радіоелектронної розвідки - ред.) над Балтійським морем", - сказано в повідомленні.

Читайте такожБританські винищувачі перехопили ще один російський бомбардувальник (фото)Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за минулий рік кількість перехоплених альянсом російських літаків перевищила 100, що утричі більше, ніж звичайно.