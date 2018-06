Винищувачі НАТО знову ловили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії у Твіттері.

"Винищувачі НАТО F16, які патрулюють повітряний простір Балтії, 6 листопада піднімалися на перехоплення російського військового літака Іл-20 (літак радіоелектронної розвідки - ред.) над Балтійським морем", - сказано в повідомленні.

Читайте такожБританські винищувачі перехопили ще один російський бомбардувальник (фото)Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за минулий рік кількість перехоплених альянсом російських літаків перевищила 100, що утричі більше, ніж звичайно.

NATO Baltic Air Policing QRA F16 jets on 6 NOV scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea.