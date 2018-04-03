Аваков трьома словами відповів на справу, порушену проти нього в Росії

16 березня міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ РФ на території України - у Києві, Харкові, Одесі та Львові - не буде передбачати доступу на ці об'єкти громадян Росії для голосування на виборах президента.

Глава МВС України Арсен Аваков відреагував на рішення Слідчого комітету РФ відкрити проти нього кримінальну справу за "перешкоджання" проведенню виборів президента Росії. Міністр внутрішніх справ України у зв'язку з цим написав у Twitter лаконічний коментар. "Служу українському народу!", - йдеться у його повідомленні. Служу українському народу!https://t.co/jU4wczWHPX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 3, 2018 Як повідомляв УНІАН, у Росії порушили справу проти Авакова через вибори Путіна. У СК РФ вважають, що в результаті злочинних дій глави МВС України та інших осіб були грубо порушені законні права та інтереси громадян, гарантовані Конституцією Російської Федерації.

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