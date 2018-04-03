Аваков трьома словами відповів на справу, порушену проти нього в Росії

13:22, 03 квітня 2018
Політика
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У РФ порушили справу проти Авакова / фото УНІАН

Міністр внутрішніх справ України у зв'язку з цим написав у Twitter лаконічний коментар. "Служу українському народу!", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Росії порушили справу проти Авакова через вибори Путіна. У СК РФ вважають, що в результаті злочинних дій глави МВС України та інших осіб були грубо порушені законні права та інтереси громадян, гарантовані Конституцією Російської Федерації.

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Теги: #Аваков#Росія#Слідчий комітет РФ