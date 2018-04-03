У Росії порушили справу проти Авакова через вибори Путіна

У Слідчому комітеті Росії вважають, що в результаті злочинних дій Авакова та інших осіб були грубо порушені законні права та інтереси громадян, гарантовані Конституцією Російської Федерації.

У Росії порушили чергову справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова - за «перешкоджання» проведенню виборів президента РФ.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, справу порушено за фактом перешкоджання вільному здійсненню російськими громадянами своїх виборчих прав на виборах президента Росії (п. «в» ч.2 ст.141 КК РФ).

За даними слідства, Аваков, «діючи з групою осіб за попередньою змовою», давав вказівки підлеглим по службі співробітникам МВС України, що забезпечують охорону і безпеку російських дипломатичних установ у Києві, Львові, Одесі та Харкові, не пропускати на виборчі дільниці громадян РФ, які перебували на території України 18 березня 2018 року для участі у виборах президента.

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У результаті злочинних дій Авакова та інших осіб були грубо порушені законні права та інтереси громадян, гарантовані Конституцією Російської Федерації.

При цьому заявляється, що відповідно до ст. 12 КК РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно у РФ, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності за російським кримінальним законодавством у випадках, якщо злочин спрямований проти інтересів Російської Федерації або громадянина Російської Федерації, а також у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або іншим документом міжнародного характеру, що містить зобов'язання, визнані РФ, якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, які не проживають постійно в Російській Федерації, не були засуджені в іноземній державі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ РФ на території України - в Києві, Харкові, Одесі та Львові - не передбачатиме доступу на ці об'єкти громадян Росії для голосування на виборах президента.

У МЗС України назвали свідомою і скоординованою позицію української влади щодо недопуску 18 березня росіян у диппредставництва РФ у Києві, Харкові, Одесі та Львові, тому що проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.

Першу справу проти Авакова СК РФ порушив у червні 2014 року - "про застосування заборонених засобів і методів ведення війни".