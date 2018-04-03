Рада провалила скасування е-декларацій для антикорупціонерів

ВР не підтримала у першому читанні проект закону, внесений фракцією «Батьківщина».

Верховна Рада не підтримала президентський законопроект, який стосувався е-декларування для громадських активістів-антикорупціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент не підтримав законопроект, внесений фракцією ВО «Батьківщина» з цього ж питання.

Парламент не підтримав в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги» (реєстраційний номер 6674), внесений президентом України Петром Порошенком. За це рішення проголосувало 157 народних депутатів (за необхідного мінімуму - 226).

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Цим законопроектом передбачалося виключити обов'язок подавати декларацію громадськими активістами, фізичними особами, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції. Водночас ним передбачався обов'язок громадського об'єднання у визначених законом випадках забезпечувати оприлюднення інформації про фінансування його діяльності. Вносяться зміни до закону «Про громадські об'єднання», якими передбачено, що громадське об'єднання, загальний річний дохід якого перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня звітного року, зобов'язане оприлюднити щороку до 1 квітня року, наступного за звітним, на власному веб-сайті (за наявності) та подати для оприлюднення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, за формою та у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, річний фінансовий звіт про діяльність.

Також ВР не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб» (реєстраційний номер 6271), внесений фракцією «Батьківщина». За дане рішення проголосувало 156 народних депутатів України.

Проектом закону пропонувалося встановити, що дія закону «Про запобігання корупції» не поширюється на громадських активістів, осіб, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом).

ВР не підтримала рішення відправити законопроекти на доопрацювання в комітет та авторам законодавчої ініціативи, тому законопроекти вважаються відхиленими.