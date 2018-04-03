Рада відмовляється включати до порядку денного законопроекти про скасування е-декларування для активістів

Відповідні рішення не підтримують фракції "Опозиційний блок", Радикальної партії та група "Воля народу".

Верховна Рада відмовляється включати до порядку денного законопроекти, якими пропонується скасувати норми про е-декларування для громадських діячів - антикорупціонерів.

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Як передає кореспондент УНІАН, парламент уже двічі голосував за включення цих законопроектів до порядку денного, але рішення підтримували не більш як 208 (за необхідних мінімум 226 - УНІАН) народних депутатів.

Не голосувала у повному складі фракція “Опозиційного блоку”, а також майже вся фракція Радикальної партії та група “Воля народу” (“за” – лише по одному депутату).

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб'єкти декларування, зазначені в п. 5 ч. 1 ст. 3 закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експерти та інші особи, які прямо або опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв іноземних держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону про е-декларування.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив провести екстрене засідання парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції для надання висновків щодо законопроектів, які стосуються е-декларування для громадських активістів, оскільки заплановане на 9.00 засідання не відбулося через відсутність кворуму.