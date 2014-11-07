Влада і суспільство мають зрозуміти один одного для успіху реформ - Гройсман

Заступник Глави Адміністрації президента, директор виконавчого комітету Національної ради реформ Дмитро Шимків та віце-прем’єр-міністр Володимир Гройсман провели зустріч з членами Американської торгівельної палати (ACC) в Україні, присвячену обговоренню реформ. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Шимків поінформував, що проводиться робота над планом відновлення країни на 2015-2017 роки, який має бути представлений на донорській конференції в січні, та закликав бізнесову громадськість приєднатися до його обговорення. Посадовці також представили присутнім "Стратегію реформ – 2020" як основу майбутньої коаліційної угоди.

Учасники зустрічі виступили зі своїми пропозиціями і запитаннями, зокрема, наголосили на необхідності зміни практики, коли рішення влади в сфері оподаткування і ведення бізнесу приймаються без обговорення з громадськістю і у стислі терміни. Шимків наголосив, що необхідно зробити систему прийняття рішень зрозумілою і відкритою. «Нам дуже часто закидали, що «Стратегія реформ – 2020» була створена як політичний інструмент перед виборами. Але ми продовжуємо над нею працювати», - сказав він.

Читайте такожПрезидент закликає громадськість активно долучатись до реформування країни

У свою чергу, Гройсман підкреслив: «Важливо, щоб максимально широкі кола людей залучались до прийняття рішень. Тоді буде менше помилок, і ці рішення будуть адекватні потребам». Віце-прем'єр додав, що влада має розуміти реальні потреби бізнесу і суспільства. «Коли суспільство і влада працюють і розуміють один одного, в них є комунікація і зворотній зв'язок, то вони приречені на успіх», - наголосив він.

Крім того, на зустрічі обговорювались конкретні пропозиції щодо необхідних реформ в сфері охорони здоров’я, освіти, в транспортній сфері, дорожньому господарстві та авіації.

Учасники зустрічі поцікавились перебігом процесу оголошення конкурсу на ліцензії 3G-зв'язку. Шимків висловив сподівання, що найближчим часом цей процес значно прискориться. За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, передала до секретаріату Кабінету Міністрів документ, який відправлений на погодження у профільні міністерства та відомства. «Є оператори, в яких вже є ліцензія, але чомусь вони цей бізнес не розвивають, є оператори, які хочуть придбати ліцензію3G-зв'язку», - відзначив Шимків, додавши, що також є пропозиції від іноземних операторів, які розглядають перспективи виходу на український ринок, підкреслюється в повідомленні.