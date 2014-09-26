Яценюк в Нью-Йорку представив План відновлення України

У ході зустрічі Арсеній Яценюк представив урядовий План дій «Відновлення країни», повідомляє прес-служба Кабміну.

Під час зустрічі було домовлено про конкретну практичну підтримку плану урядових реформ. Американські компанії нададуть експертну допомогу у реалізації планів уряду у питаннях боротьби з корупцією, лібералізації економіки і спрощення регуляторного поля.

«Перед нами є і виклики, і можливості. Мати одну революцію, одну війну і двоє виборів – нелегко для того, аби керувати процесом і втілювати реформи. Але, незважаючи на це, ми зробили все для стабілізації фінансової ситуації в Україні і щоб прокласти шлях до подальших реформ», - сказав прем’єр.

Яценюк підкреслив, що уряд України ухвалив кілька пакетів жорсткої економії.

Він наголосив, що уряд зробив усе, аби стабілізувати ситуацію в Україні: «Ми підписали угоди з МВФ, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком. Завдяки цій підтримці ми виконуємо свої зобов’язання і будемо це робити в сьогоднішніх умовах. Адже для уряду важливо мати репутацію й довіру міжнародних інвесторів».

Читайте такожМВФ та СБ залишаються поки що єдиними інвесторами в економіку України – Яценюк

Основне завдання сьогодні, за його словами, - вирішити безпекову ситуацію в країні та добитися «деескалації збройного конфлікту, який кілька місяців том розгорнула Росія».

Глава уряду нагадав, що за місяць в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори: «Після виборів буде новий уарламент і нова коаліція, яка має бути потужно прореформістською та проєвропейською».

Ключовий виклик для України, за словами Яценюка, - пришвидшити процес необхідних реформ.

Основна реформа, на його переконання, - антикорупційна. Прем’єр повідомив, що уряд вніс до парламенту законопроект, який передбачає створення Національного антикорупційного бюро, антикорупційної стратегії, зміну системи моніторингу життя держслужбовців – «не тих, хто працює на нижчих щаблях, а тих, хто обіймає вищі посади, починаючи від президента і закінчуючи прем’єр-міністром та членами уряду».

Читайте такожРада відклала розгляд антикорупційного законопроекту на 14 жовтня

Другий крок, наголосив він, - подолати корупцію в державних компаніях. «Найкращий шлях зробити це – приватизувати їх», - наголосив Яценюк, зазначивши, що уряд вже вніс в Раду проект закону про приватизацію.

Він звернувся до представників інвестиційних кіл США: «Ми будемо раді бачити вас як інвесторів, які придбають українські держкомпанії».

Третій крок, за словами прем’єра, - це податкова реформа: «Ми хочемо мінімізувати кількість податків і збільшити ставки податків. Але, з іншого боку є питання бюджетних видатків, величезної діри в Пенсійному фонді, як покрити наші соціальні програми. Ми прагнемо знайти збалансоване рішення».

«Уряд запропонував податкову реформу і очікує, що парламент ухвалить її і в 2015 році ми матимемо новий податковий режим», - сказав він.

Яценюк підкреслив, що рушіями для української економіки вважає сільське господарство та енергетику.

Він звернувся до представників ділових кіл стати інвесторами в ці сектори української економіки та повідомив, що відбулася низка переговорів щодо цього між Кабміном та Урядом США та ЄС: «Якщо ми будемо діяти спільно, ми можемо відігравати дуже серйозну економічну роль і мати разом економічні зиски».

Читайте такожАграрії запропонували програму реанімації АПК і сільського господарства

«Ми дуже сильні в сфері сільського господарства. І можемо стати навіть провідними в сільському господарстві, якщо будемо діяти насамперед зі США та рядом країн ЄС», - зазначив Яценюк.

Він нагадав, що Україна ратифікувала Угоду про Асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі: «Рішенням Європейської комісії Україна отримала період відтермінування в рік, що дозволяє Україні зайти на європейський ринок без обмежень, а ми на рік отримали додатковий захист для українського ринку».

«Але ми рішучі в імплементації Угоди з ЄС та в тому, аби зробити українську економіку конкурентоспроможною. Хочу висловити політичну волю цього Уряду – ми імплементуємо Угоду про ЗВТ і підемо далі. Це єдиний шанс покращити українську економіку», - сказав прем’єр.

«Зрозуміло, що ми можемо щось втратити в короткотерміновій перспективі. Але в довгостроковій перспективі ми отримаємо набагато більше», - переконаний Яценюк.

Ще один рушій економіки - енергетика - є, за словами глави уряду, «і викликом, і можливістю». Він нагадав, що 26 вересня відбудуться тристоронні переговори щодо постачання газу на рівні України, ЄС та Росії. Яценюк також зазначив, що українська сторона подала до суду на російський «Газпром»: «Потрібно близько року, щоб отримати рішення Стокгольмського арбітражного суду. Але ми переконані, що це правильний шлях, як вирішити проблему енергетики та завершити дебати з російським «Газпромом».

За його словами, Україні не вистачає близько 5 млрд кубометрів природнього газу, щоб пройти зиму: «Проте ми маємо дуже великі шанси пройти зиму навіть маючи 17 млрд кубометрів природнього газу в українських газосховищах».

Яценюк нагадав, що уряд забезпечив реверсні поставки газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі, замістивши таким чином близько 60% російського газу.