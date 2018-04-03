Тимошенко підловили в кумедній позі за трибуною Ради (фото)

18:40, 03 квітня 2018
Політика
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Тимошенко присіла біля трибуни парламенту / фото facebook.com/bogdanbortakov

Курйозний момент спіймав фотограф видання "Букви" Богдан Бортаков й опублікував його на своїй сторінці у Facebook.

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"А депутати вже пішли...?", - пожартував він у підписі під фото.

"Стала в позу "зубожіння", "Скрутило бабушку Юлю", "Низький старт?", - пишуть коментатори під світлиною.

Раніше журналісти видання "Букви" застали Надію Савченко в цікавій позі у залі парламенту. Судячи з фотографій, нардеп просто трохи втомилася і вирішила відпочити.

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Теги: #Рада#Юлія Тимошенко