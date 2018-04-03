Тимошенко підловили в кумедній позі за трибуною Ради (фото)
18:40, 03 квітня 2018Політика
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Світлину із Тимошенко в Раді показав на своїй сторінці у Facebook фотограф Бортаков.
Тимошенко присіла біля трибуни парламенту / фото facebook.com/bogdanbortakov
Лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко заскочили у цікавій позі за трибуною у Раді.
Курйозний момент спіймав фотограф видання "Букви" Богдан Бортаков й опублікував його на своїй сторінці у Facebook.
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"А депутати вже пішли...?", - пожартував він у підписі під фото.
"Стала в позу "зубожіння", "Скрутило бабушку Юлю", "Низький старт?", - пишуть коментатори під світлиною.
Раніше журналісти видання "Букви" застали Надію Савченко в цікавій позі у залі парламенту. Судячи з фотографій, нардеп просто трохи втомилася і вирішила відпочити.
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