Тимошенко підловили в кумедній позі за трибуною Ради (фото)

Світлину із Тимошенко в Раді показав на своїй сторінці у Facebook фотограф Бортаков.

Лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко заскочили у цікавій позі за трибуною у Раді.

Курйозний момент спіймав фотограф видання "Букви" Богдан Бортаков й опублікував його на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожТимошенко показала, скільки заробила у минулому році

"А депутати вже пішли...?", - пожартував він у підписі під фото.

"Стала в позу "зубожіння", "Скрутило бабушку Юлю", "Низький старт?", - пишуть коментатори під світлиною.

Раніше журналісти видання "Букви" застали Надію Савченко в цікавій позі у залі парламенту. Судячи з фотографій, нардеп просто трохи втомилася і вирішила відпочити.