Втомилася: журналісти заскочили Надію Савченко у цікавій позі в залі парламенту (фото)

10:09, 28 лютого 2018
Суспільство
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Літери

Журналісти видання «Букви» застали Надію Савченко в цікавій позі у залі парламенту. Судячи з фотографій, нардеп просто трохи втомилася і вирішила відпочити.

Літери

Так, на першому вона сидить розслаблено, відкинувши голову назад і розсіяно дивиться у стелю, на другому нардеп прикрила очі рукою.

Нагадаємо, раніше в мережі оприлюднили відео нестримних танців Савченкона вечірці під Сердючку.

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Теги: #Надія Савченко#Савченко у Раді