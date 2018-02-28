Втомилася: журналісти заскочили Надію Савченко у цікавій позі в залі парламенту (фото)

Нардеп сидить розслаблено, відкинувши голову назад і прикривши очі рукою.

Журналісти видання «Букви» застали Надію Савченко в цікавій позі у залі парламенту. Судячи з фотографій, нардеп просто трохи втомилася і вирішила відпочити.

Так, на першому вона сидить розслаблено, відкинувши голову назад і розсіяно дивиться у стелю, на другому нардеп прикрила очі рукою.

Нагадаємо, раніше в мережі оприлюднили відео нестримних танців Савченкона вечірці під Сердючку.