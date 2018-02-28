Втомилася: журналісти заскочили Надію Савченко у цікавій позі в залі парламенту (фото)
10:09, 28 лютого 2018Суспільство
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Нардеп сидить розслаблено, відкинувши голову назад і прикривши очі рукою.
Нардеп вирішила відпочити в залі Ради / "Букви"
Журналісти видання «Букви» застали Надію Савченко в цікавій позі у залі парламенту. Судячи з фотографій, нардеп просто трохи втомилася і вирішила відпочити.
Надія Савченко в Раді / "Букви"
Так, на першому вона сидить розслаблено, відкинувши голову назад і розсіяно дивиться у стелю, на другому нардеп прикрила очі рукою.
Нагадаємо, раніше в мережі оприлюднили відео нестримних танців Савченкона вечірці під Сердючку.
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