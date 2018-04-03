У Раді через затримання активіста Майдану Бубенчика заблокували трибуну

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що одразу після засідання парламенту буде обговорювати затримання активіста з генпрокурором.

Депутати від «Об’єднання «Самопоміч» блокували трибуну Верховної Ради з вимогою викликати до парламенту генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для надання пояснень щодо затримання активіста Майдану Івана Бубенчика.

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Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту депутат Єгор Соболєв заявив, “що поліція і прокуратура затримали Івана Бубенчика — одного з “майданівських” активістів, який воював у війні за незалежність України, а зараз українська прокуратура просить для нього арешту, увага - за підозрою у вбивстві “беркутівця” на Майдані”.

Він зазначив, що фракція вимагає викликати до парламенту генпрокурора і міністра внутрішніх справ, щоб вони “пояснили, що вони виробляють”.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що почав з’ясовувати ситуацію, про яку повідомив Соболєв, зазначивши, що розмовляв з міністром внутрішніх справ.

Парубій повідомив, що одразу після засідання парламенту спілкуватиметься з цього питання і з генпрокурором. Голова ВР пообіцяв завтра поінформувати парламент про результати цієї розмови.

Після цих слів фракція “Самопоміч” залишила трибуна і повернулася на свої робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Сьогодні Печерський райсуд Києва обирає активісту запобіжний захід.

Кримінальне провадження щодо загибелі “беркутівців” та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і у минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Проте до сьогодні підозр нікому не оголошували.