Затриманому активісту Майдану Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство "беркутівців"

Прокуратура вимагатиме від суду обрати Бубенчику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Затриманому учаснику Революції Гідності Івану Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство «беркутівців».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський.

“Йому висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство. Злочин кваліфіковано за ст. 115 - “умисне вбивство двох і більше осіб” Кримінального кодексу України. Хочу зауважити, що це ще не звинувачення, а підозра. Є конкретні дії, і є підстави стверджувати, що він їх вчинив. А вже під час слідства буде з’ясовуватися, чи були обставини, які виключають винуватість особи, чи не були, по кому саме він стріляв, чи становили ці особи небезпеку”, - сказав Донський.

Крім того, він додав, що Бубенчик раніше перебував у статусі свідка у кримінальному провадженні про вбивства правоохоронців під час акцій протесту взимку 2014 року, однак ухилявся від співпраці зі слідством.

“Коли ми хотіли провести слідчі дії, він сказав, що не вважає за необхідне приїздити, тобто ухилявся від виконання процесуальних обов’язків. І тому не існує інших механізмів залучити його до слідчих дій, крім примусу”, - наголосив Донський.

Також він додав, що прокуратура вимагатиме від суду обрати Бубенчику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Крім того, Донський зауважив, що закон, прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року, про амністію учасників Революції Гідності, не може бути застосований до підозрюваного Бубенчика.

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“По-перше, про це ще рано говорити. По-друге, там немає статті 115 (ККУ), там лише є стаття щодо замаху на правоохоронців, а по-третє, цей закон є нікчемним, оскільки прописаний так, що суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, в якому йдеться про те, що будь-який закон, який не відповідає порядку, прописаному в КПК, не може бути застосований”, - підкреслив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, у Facebook з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції Гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме активісту запобіжний захід.

Кримінальне провадження щодо загибелі “беркутівців” та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і у минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Проте до сьогодні підозр нікому не оголошували.

Після втечі екс-президента Віктора Януковича 21 лютого 2014 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонено переслідування учасників Майдану.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні почався трагічний етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули понад сто осіб, кілька десятків зникли безвісти, понад тисячу отримали поранення.

Всі злочини, вчинені під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників і 13 силовиків).

Раніше, у 2017 році, начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк озвучив статистику, згідною з якою у злочинах проти Майдану судами визнано винними 48 осіб.

За його словами, загалом у провадженнях, які розслідуються ГПУ, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти Майдану 225 особам, з яких - 34 високопосадовці, 137 – працівники органів внутрішніх справ, в тому числі 17 слідчих, 10 прокурорів, двоє судді та 42 цивільні особи – "тітушки".

Водночас Горбатюк уточнював, що реально відбувала покарання у вигляді позбавлення волі лише одна людина.