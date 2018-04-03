Україна готова передати 23 росіян в обмін на українських заручників - Геращенко

Раніше вона заявляла, що завтра в Мінську обговорюватиметься питання про звільнення українських заручників, незаконно утримуваних РФ.

На сьогодні в українських в'язницях відбувають покарання 23 громадян Російської Федерації за тяжкі злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, Київ готовий їх передати в обмін на українських полонених.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Сьогодні в українських в'язницях відбувають покарання за тяжкі злочини проти територіальної цілісності, суверенітету ті росіяни, яких було затримано в результаті війни за свою ту чи іншу участь у конфлікті під прикриттям так званих «ополченців». Але, очевидно, що це куратори, а не «ополченці». Українська сторона готова передати цих засуджених, але ми так само хочемо звільнити громадян України», - сказала вона.

«Якщо російська сторона стверджує, що «нас там немає», то українська сторона говорить, що ні, ви тут є. І зараз 23 росіян перебувають в українських в'язницях. Ми готові їх передати для звільнення українських заручників», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Геращенко заявила, що 4 квітня в Мінську (Білорусь) на засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань ТКГ обговорюватиметься питання про звільнення українських заручників, незаконно утримуваних Росією.

«Українська сторона готова передати тих 20 росіян, які утримуються в українських в'язницях за порушення українського законодавства і участь у війні для того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших наших в'язнів», - зазначила Геращенко.