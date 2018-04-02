Геращенко розповіла, кого Україна готова віддати в обмін на Сенцова і Кольченка

Ірина Геращенко нагадала, що Україна готова віддати Росії 20 росіян, які утримуються в українських тюрмах.

4 квітня в Мінську (Білорусь) на засіданні робочої групи обговорюватиметься питання щодо звільнення українських заручників, незаконно утримуваних Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на брифінгу.

Вона зазначила, що одне з питань, яке буде розглянуто в Мінську — це звільнення заручників.

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“Українська сторона робить все для того, щоб якнайшвидше відбулася наступна хвиля звільнення заручників”, - зазначила вона.

За словами Геращенко, для України принципово важливо звільнити “бранців Кремля”.

“Українська сторона готова передати тих 20 росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших наших бранців”, - зазначила Геращенко.

За її словами, на сьогодні немає волі РФ для вирішення цього питання, тому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Також Геращенко нагадала, що Україна підтримала Велику Британію у справі щодо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері, і були вислані російські дипломати.

За її словами, також на мінській групі обговорюватиметься питання щодо порушення режиму тиші під час “пасхального перемир’я”. Вона зазначила, що дане питання буде одним із ключових під час зустрічі президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка має відбутися наступного тижня.

Крім того, Геращенко наголосила, що недопустимим є збиття бойовиками безпілотників ОБСЄ. Вона підкреслила, що “це вже 13 подібна домовленість за роки війни, але жодного разу перемир’я не дотримувалося РФ і бойовиками”.

При цьому вона нагадала, що цього разу на підтримку “пасхального перемир’я” виступили лідери країн “Нормандського формату” (Україна, Німеччина, Франція, Росія), в тому числі й президент РФ Володимир Путін.