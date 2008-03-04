Литвин вважає, що Балозі просто заздрять – бо він може взяти віжки та поганяти

Володимир Литвин, лідер парламентської фракції та блоку свого імені, у інтерв’ю УНІАН заявив, що на його думку, на той час, коли Президент Віктор Ющенко публічно висловлюється з якогось приводу, вже немає жодного значення, “хто йому радить чи підказує”. “Бо відповідальність лягає власне на Президента”, - пояснив Литвин.

“У нас, завжди бояться щось сказати главі держави – і попередньому, і цьому, - додав політик. - Є така приказка: добрий цар, погані бояри... Звідси всі ці розмови про погане оточення... “

“У нас завжди відбувається демонізація людей, які стоять найближче до глави держави. Мені здається, що так відбулося й цього разу. А приховується за цією демонізацією звичайнісінька заздрість до тих, хто може взяти в руки державні віжки й керувати іншими, ще інколи й поганяти”.

Що стосується вельми жвавого листування, яке останнім часом замінило особисті контакти у стосунках Президента та прем’єра, то, на думку Литвина, це – ознака “холодної війни”.

“Очевидно, що так довго тривати не може, бо це працює на шкоду державному організму. Або треба продемонструвати замирення й продовжити роботу, або розрубувати цей гордіїв вузол”, - запропонував свій рецепт політик.

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