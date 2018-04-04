Сьогодні о 12.30 Рада планує заслухати Холодницького та Ситника
10:37, 04 квітня 2018Політика
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Також передбачається розгляд низки законопроектів щодо оформлення документів та захисту житлових прав студентів.
У парламенті чекають на голів САП та НАБУ / фото УНІАН
Сьогодні о 12.30 Верховна Рада України планує заслухати заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.
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Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд законопроектів, якими вносяться зміни до чинного законодавства щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також щодо захисту житлових прав студентів.
Також передбачається ратифікація ряду угод, зокрема, з Польщею та Румунією стосовно співробітництва у сфері оборони.
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