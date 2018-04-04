Сьогодні о 12.30 Рада планує заслухати Холодницького та Ситника

10:37, 04 квітня 2018
Політика
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У парламенті чекають на голів САП та НАБУ / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд законопроектів, якими вносяться зміни до чинного законодавства щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також щодо захисту житлових прав студентів.

Також передбачається ратифікація ряду угод, зокрема, з Польщею та Румунією стосовно співробітництва у сфері оборони.

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Теги: #Верховна Рада#Артем Ситник#Назар Холодницький