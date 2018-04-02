У Порошенка закликали Раду прискорити розгляд змін до закону про громадянство

Законопроектом дається додатковий контроль Комісії при президентові України з питань громадянства.

Представник президента в парламенті, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко наголошує на необхідності прискорити розгляд законопроекту, яким вносяться зміни до закону про громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Президентом України внесено вже оновлений законопроект про зміни до закону про громадянство України. Він доопрацьований. В ньому комплексно допрацьовано моменти, пов’язані із національною безпекою... набуття чи ненабуття громадянства особами, якого хочуть набути, або звільнення громадян України від громадянства України», - сказала Луценко.

За її словами, законопроектом, зокрема, надаються додаткові важелі відповідним органам, починаючи з Міграційної служби, а також додатковий контроль Комісії при президентові України з питань громадянства.

Звертаючись до голови ВР Андрія Парубія, Луценко зауважила: «Дуже хотілося б його включити в порядок денний і прискорити його розгляд, адже це частина національної безпеки України».

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Крім того, Луценко зазначила, що президент просить прискорити розгляд у комітеті та винесення на голосування в першому читанні законопроекту про валюту (№8152), яким передбачається вдосконалення валютного законодавства.

Також представник президента у ВР наголосила на необхідності прискорити розгляд питання про вдосконалення системи дипломатичної служби (№7322).

Депутат також наголосила на необхідності прискорення розгляду у профільному комітеті законопроекту про зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону (№7017).

Представник президента також нагадала, що потрібно розглянути питання про призначення нових членів Центральної виборчої комісії. «Дуже хотілося б розуміти, чи завершилася спецперевірка запропонованих главою держави 15 кандидатів. І якщо вона завершилася, невідкладно внести його на розгляд парламенту для того, щоб суспільство і міжнародна спільнота побачили, що Центральна виборча комісія буде працювати в оновленому складі», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня представник президента в парламенті, заступник голови фракції «БПП» Ірина Луценко заявила, що президент Петро Порошенко зареєстрував у ВР проект змін до закону про громадянство.

За її словами, у зареєстрованому законопроекті йдеться про додаткові підстави для набуття громадянства, додаткові підстави, відповідно до яких особа не може отримати громадянство — за територіальним походженням, за вчинення злочину і засудження в Україні до позбавлення волі.

Крім того, у законопроекті йдеться і про повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питання про надання громадянства України — в частині перевірки підстав набуття громадянства, погодження чи оформлення документів особі, яка має стати громадянином України.