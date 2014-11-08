Керрі: розбіжності з Росією щодо України зберігаються, діалог триває

Певні розходження між США та Росією щодо України зберігаються, сторони домовилися обмінятися частиною інформації про ситуацію на східному кордоні України та продовжити діалог.

Як повідомляє BBC Україна з посиланням на Reuters, про це державний секретар США Джон Керрі сказав у Пекіні після переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Обмежуся тим, що між нами зберігаються певні розходження щодо становища в Україні. Ми домовилися обмінятися частиною інформації, яку маємо у зв'язку з цим. Ми також домовилися продовжувати діалог", - сказав Керрі.

Він висловив сподівання на те, що перемир'я, досягнуте завдяки Мінським домовленостям, залишиться в дії.

Напередодні Україна звинуватила РФ в тому, що кордон перетнула чергова колона російської військової техніки та військовослужбовців.

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