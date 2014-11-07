​Україна передала ЄС детальну інформацію про війска РФ на Донбасі

Цю інформацію Федеріці Могеріні передав постійний представник України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у представництві України при ЄС.

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"Напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах, запланованого на 17 листопада, представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв передав верховному представнику ЄС Федеріці Могеріні детальну інформацію про російські військові угруповання, які незаконно вторглися на територію України, та факти їх подальшого нарощування", - повідомили в представництві.

У повідомленні наголошується, що це було зроблено в контексті зусиль української влади, спрямованих на мобілізацію підтримки України з боку ЄС у питанні забезпечення виконання Москвою взятих на себе зобов'язань щодо деескалації ситуації на Донбасі.