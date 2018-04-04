"Це не її": Ситник спростував інформацію про наявність у агента "Катерини" елітних будинків та авто

За словами директора НАБУ, це не її майно, і воно з нею ніяким чином не пов’язано.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що інформація про наявність у «негласного співробітника НАБУ» Катерини двох будинків в Конча-Заспі і трьох елітних автомобілів є неправдою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на засіданні парламенту.

Читайте такожСитник: ніякого конфлікту між НАБУ і САП немаєВідповідаючи на запитання народного депутата Тетяни Ричкової із фракції БПП щодо нібито наявності в так званого секретного агента Катерини «двох будинків в елітній Конча-Заспі та трьох престижних автомобілів», Ситник зазначив: «що стосується майна нашого негласного співробітника то насправді це маніпуляції, це неправда. Це не її майно, це майно з нею ніяким чином не пов’язано».

Як повідомляв УНІАН, співробітники Генеральної прокуратури України провели обшук в агента НАБУ "Катерини" у справі щодо провокування дачі хабара чиновниці Державної міграційної служби.

Джерело, яке має безпосереднє відношення до провадження, повідомив, що в ході обшуків у жінки знайшли три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.