Комітет Ради підтримав законопроекти про скасування е-декларацій для антикорупціонерів

Більшість членів комітету запропонували парламенту ухвалити в першому читанні законопроекти №8209 і №8209-1.

Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту підтримати у першому читанні законопроекти, які стосуються скасування чи відтермінування подання е-декларацій для громадських діячів – антикорупціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, більшість членів комітету запропонували парламенту ухвалити в першому читанні законопроекти №8209 і №8209-1.

Як відомо, вчора парламент відмовився включити до порядку денного і розглянути дані законопроекти.

Крім того, для розгляду їх необхідно було рішення комітету.

Таке тепер таке рішення є і парламент, якщо на це буде політична воля, зможе відповідно до регламенту включити до порядку денного та розглянути дані законопроекти.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб'єкти декларування, зазначені в пункті 5 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експерти та інші особи, які прямо або опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв іноземних держав в Україні назвали «кроком назад» поправки до закону про е-декларування.

3 квітня ВР відмовилась включити до порядку денного 4 законопроекти щодо е-декларування для громадських активістів. Йдеться про два законопроекти, авторами яких є лідер фракції «БПП» Артур Герасимов та народний депутат від «БПП» Сергій Лещенко (№8120 і №8120-1) - ними пропонувалося відтермінувати подання е-декларацій антикорупціонерами, та ще два депутатських законопроекти, одним із авторів якого є голова ВР Андрій Парубій (№8209 і №8209-1).

Також 3 квітня ВР відхилила два законопроекти щодо е-декларування для громадських активістів - президентський законопроект (№6674) і внесений народними депутатами із фракції ВО «Батьківщина» (№6271).