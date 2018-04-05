Обвинувачення відкликало клопотання про арешт активіста Майдана Бубенчика

Бубенчика запросили до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для вручення нової підозри.

Слідчий Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури має намір сьогодні вручити активісту Євромайдану Івану Бубенчику нову підозру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська на початку засідання Печерського райсуду Києва, на якому мають обрати запобіжний захід Бубенчику.

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Стрижевська зазначила, що Бубенчика планують викликати на 17.00 у Департамент спеціальних розслідувань ГПУ (вул. Борисоглібська).

При цьому вона клопотала у суді про відкликання раніше поданого клопотання по обрання запобіжного заходу Бубенчику у вигляді тримання під вартою. Ні захисник, ні сам підозрюваний не були проти цього.

Суддя підтримав клопотання прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство. Злочин кваліфіковано за ст. 115 - “умисне вбивство двох і більше осіб” Кримінального кодексу України.

4 квітня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення змінити групу прокурорів, які займаються справою активіста Майдана Івана Бубенчика. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії активіста.