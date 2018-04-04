Луценко змінює прокурорів у справі активіста Майдану Бубенчика через "неправильну кваліфікацію дій"

Нову групу прокурорів очолить заступниця Луценка Анжела Стрижевська.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення змінити групу прокурорів, які займаються справою активіста Майдана Івана Бубенчика.

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії Бубенчика.

"Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції Гідності І. Бубенчика, яку визначили працівники Департаменту спецрозслідувань С. Горбатюка. Після наради прийняв рішення про зміну групи прокурорів щодо даного епізоду розслідувань подій на Майдані, яку очолить мій заступник Анжела Стрижевська", - написав Луценко.

Читайте такожСуд відклав обрання запобіжного заходу активісту Майдану БубенчикуГенпрокурор зазначив, що рішення щодо нової кваліфікації дій Бубенчика, визначення його статусу в провадженні та можливого запобіжного заходу має бути прийняте протягом сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський повідомив, що Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство «беркутівців».

Читайте такожДепутати готові взяти на поруки Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох "беркутівців"Він додав, що Бубенчик раніше перебував у статусі свідка у кримінальному провадженні про вбивства правоохоронців під час акцій протесту взимку 2014 року, однак ухилявся від співпраці зі слідством. Також Донський заявив, що прокуратура вимагатиме від суду обрати Бубенчику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Кримінальне провадження щодо загибелі “беркутівців” та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і у минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Проте до вчора підозр нікому не оголошували.