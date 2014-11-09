Проект угоди коаліції включатиме пункт про вступ України до НАТО - Тимчук

Кандидати у народні депутати вирішили внести до проекту коаліційної угоди пункт про вступ України до НАТО.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожКоаліція може нараховувати 305 депутатів - радник Президента

"Дійсно, є рішення внести до проекту угоди декларацію про повернення курсу України на євроатлантичну інтеграцію, як це було до Януковича (як пам'ятаємо, вперше такий курс був заявлений ще в часи Кучми). Однак ми не зосереджуємося сьогодні на цьому постулаті. Вже тому, що вступ до НАТО - це не справа двох-трьох місяців, тоді як проблему форсованого зміцнення обороноздатності країни потрібно було вирішувати вчора, і саме на цьому сконцентровано нашу увагу", - пише він.

Експерт також зазначив, що основні напрямки в узгоджених позиціях - термінова розробка і ухвалення стратегічних документів, екстрене реформування всієї сфери національної безпеки і оборони, виходячи з головної мети - адекватно відповісти на агресію проти України.