Проект угоди коаліції включатиме пункт про вступ України до НАТО - Тимчук
Одне з основних напрямків в узгоджених позицій - посилення обороноздатності України.
Кандидати у народні депутати вирішили внести до проекту коаліційної угоди пункт про вступ України до НАТО.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"Дійсно, є рішення внести до проекту угоди декларацію про повернення курсу України на євроатлантичну інтеграцію, як це було до Януковича (як пам'ятаємо, вперше такий курс був заявлений ще в часи Кучми). Однак ми не зосереджуємося сьогодні на цьому постулаті. Вже тому, що вступ до НАТО - це не справа двох-трьох місяців, тоді як проблему форсованого зміцнення обороноздатності країни потрібно було вирішувати вчора, і саме на цьому сконцентровано нашу увагу", - пише він.
Експерт також зазначив, що основні напрямки в узгоджених позиціях - термінова розробка і ухвалення стратегічних документів, екстрене реформування всієї сфери національної безпеки і оборони, виходячи з головної мети - адекватно відповісти на агресію проти України.