Яценюк відмовився від коаліційної угоди Порошенка і запропонував свою

За словами прем'єр-міністра Яценюка, партія "Народний фронт" як переможець на виборах підготувала власний текст коаліційної угоди.

«Ми підготували коаліційну угоду», - сказав Яценюк. За його словами, там міститься 36 законопроектів, які потрібно ухвалити до кінця року, і план дій нинішнього уряду з імплементації Угоди про асоціацію Україна-Євросоюз.

Читайте такожКоаліцію та уряд сформують протягом 20 днів – ЯценюкЯк сказав прем’єр, «ми завершили параллельний підрахунок голосів, і політична партія «Народний фронт» має розпочати процес формування коаліції та нового уряду… Що пропонуємо ми? Це чіткий і простий текст. Основна його відмінність у тому, що до цього тексту угоди ми підготували те, що треба робити: 36 законів, які напрацьовані. Частина з них - у парламенті, частина з них буде узгоджена новим складом коаліції та прийнята до кінця поточного року».

За словами Яценюка, роботи буде багато, оскільки «парламент у кращому випадку пропрацює 2-3 тижні». «Усі закони підготовлені, оприлюднені, і ми просимо політичні сили внести свої правки до цих проектів законів, аби їх якнайшвидше прийняти», - сказав він.