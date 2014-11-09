Сьогодні бойовики здійснили 33 вогневі удари, загинули двоє міліціонерів

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов.

«У боях на Донбасі загинули двоє міліціонерів з Полтавщини, ще троє українських військових та міліціонерів отримали поранення»,- йдеться у повідомленні.

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За словами Селезньова, ситуація на Дебальцевському плацдармі залишається складною. Бандити вели вогонь з РСЗВ БМ-21 Град, артилерії та мінометів.

«В районі Павлополя бойовики з мінометів обстріляли наш опорний пункт. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець, який випадково проходив неподалік українських позицій», - зазначив речник АТО.

Вранці 9 листопада в районі ТЕС Щастя зафіксована робота снайпера бойовиків, вжито заходів для його нейтралізації, додав Селезньов.

«Незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали підрозділи, які захищають Донецький аеропорт. Вогнем у відповідь ми знищували вогневі точки бойовиків», - повідомив він.

У другій половині дня під артилерійський та мінометний обстріли потрапили українські підрозділи, що розташовані в районі населених пунктів Авдіївка, Пескі, Славне та Тоненьке, наголошується у повідомленні.