Сьогодні бойовики здійснили 33 вогневі удари, загинули двоє міліціонерів
Протягом неділі, 9 листопада, бойовики здійснили 33 вогневі удари по позиціях сил АТО, що дислокуються поблизу Дебальцево, Нікішино, Ольховатка, Міус та Рідкодуб.
Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов.
«У боях на Донбасі загинули двоє міліціонерів з Полтавщини, ще троє українських військових та міліціонерів отримали поранення»,- йдеться у повідомленні.
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За словами Селезньова, ситуація на Дебальцевському плацдармі залишається складною. Бандити вели вогонь з РСЗВ БМ-21 Град, артилерії та мінометів.
«В районі Павлополя бойовики з мінометів обстріляли наш опорний пункт. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець, який випадково проходив неподалік українських позицій», - зазначив речник АТО.
Вранці 9 листопада в районі ТЕС Щастя зафіксована робота снайпера бойовиків, вжито заходів для його нейтралізації, додав Селезньов.
«Незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали підрозділи, які захищають Донецький аеропорт. Вогнем у відповідь ми знищували вогневі точки бойовиків», - повідомив він.
У другій половині дня під артилерійський та мінометний обстріли потрапили українські підрозділи, що розташовані в районі населених пунктів Авдіївка, Пескі, Славне та Тоненьке, наголошується у повідомленні.