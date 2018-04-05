Прощавайте, ВДВ: в Україні з'являться Десантно-штурмові війська

Таке рішення ухвалено через негативне сприйняття абревіатури "ВДВ".

Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення змін до деяких законів України з питань оборони щодо Десантно-штурмових військ (№7330).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у законах "Про Збройні Сили України", "Про оборону України" та "Про правовий режим воєнного стану" назва Високомобільних десантних військ Збройних сил України змінюється на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його розроблення Міністерством оборони обумовлено подіями, пов’язаними із окупацією збройними силами Російської Федерації частини території України, що "спричинило негативне ставлення особового складу та ветеранів-десантників до назви ВДВ (високомобільні десантні війська) одночасно з ВДВ (повітрянодесантні війська) країни-агресора".

"Зважаючи на зазначене, вважається за доцільне змінити назву Високомобільних десантних військ Збройних Сил України на Десантно-штурмові війська Збройних Сил України", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко затвердив емблему і прапор Десантно-штурмових військ та штандарт командувача цього роду військ.