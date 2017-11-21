Порошенко затвердив емблему і прапор Десантно-штурмових військ (фото)

Президент України Петро Порошенко затвердив емблему і прапор Десантно-штурмових військ та штандарт командувача цього роду військ.

Про це йдеться в указі президента № 379/2017 від 21 листопада, текст якого розміщений на сайті глави держави.

«…Заснувати емблему і прапор Десантно-штурмових військ Збройних сил України та штандарт командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України, затвердити їх описи та малюнки», - йдеться в указі.

Емблемою Десантно-штурмових військ є «зображення парашута срібного кольору з розкритим куполом та осями, в центрі якого – меч з хвилястим лезом жовто-гарячого кольору вістрям донизу та рукояткою золотого кольору. Верхня частина зображення накладена на два розгорнутих крила золотого кольору, а нижня частина – на стрічку сіро-сталевого кольору з написом чорними літерами девізу «ЗАВЖДИ ПЕРШІ».

Прапором Десантно-штурмових військ є прямокутне полотнище темно-бордового кольору зі співвідношенням сторін 2:3.

«На лицьовій стороні полотнища в центрі вміщено зображення емблеми Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Висота емблеми становить 4/5 висоти полотнища. На зворотній стороні в центрі вміщено зображення Архистратига Михаїла в бойових обладунках. Висота зображення становить 4/5 висоти полотнища. Вільні краї полотнища прикрашено золотою бахромою. Древко прапора світло-коричневого кольору. Верхівка древка стрілоподібна з жовтого металу. У центрі – емблема Десантно-штурмових військ Збройних сил України», - йдеться в описі прапора.

Згідно з указом, штандартом командувача Десантно-штурмових військ є полотнище темно-бордового кольору розміром 90 х 90 см, закріплене на дерев’яному древку чорного кольору висотою 250 см.

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У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Десантно-штурмових військ. «Висота емблеми становить 2/3 ширини полотнища. По периметру полотнища – лиштва золотистого кольору у вигляді орнаменту з дубового та калинового листя. Краї полотнища, крім верхнього, прикрашено бахромою золотистого кольору. Верхівка древка стріловидна з жовтого металу, у центрі якої вміщено емблему Десантно-штурмових військ Збройних сил України», - йдеться в документі.

Полотнище прикріплюється до основи верхівки древка за допомогою шнура, з’єднаного з дерев’яним стрижнем, вміщеним у верхньому краї полотнища. Підток древка жовтого металу у вигляді зрізаного конуса.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, президент Порошенко наказав змінити берети Десантно-штурмових військ України з блакитних на темно-бордові.