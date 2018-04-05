НАБУ засекретило розслідування справи про виграші Ляшка в лотерею

У НАБУ говорити на камеру про результати розслідування справи про виграші Ляшка відмовились.

Кілька днів тому сплив термін, на який Солом’янський суд столиці надав доступ детективам до результатів виграшів національної лотереї за участі Олега Ляшка.

Антикорупційне бюро розпочало перевірку декларації головного "радикала" після появи в ній півмільйонного виграшу, передає ТСН.

Торік Олег Ляшко придбав будинок у Козині за 15 мільонів і виграв більше півмільйона гривень у лотерею. При цьому щастило йому аж тричі. Спочатку він виграв майже 284 тисячі гривень, потім 134 тисячі і насамкінець іще 153 тисячі гривень. Фортуні Ляшка першими здивувалися фахівці з теорії ймовірності.

"Одна десятимільйонна – така ймовірність, якщо ви купили один лотерейний квиток і виграли", - каже професор математики.

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Директор центру протидії корупції Віталій Шабунін упевнений, що декларування нардепом Олегом Ляшком виграшів, яких ніколи не було, – це легалізація корупційних прибутків.

"Загалом, це класична схема, яка використовується в усьому світі, коли незаконні статки легалізуються через лотерею. Або через виграш в карти, або через виграш в казино", - заявляє Шабунін.

Минулий рік для Олега Валерійовича став надзвичайно вдалим. Крім свого маєтку в елітному Козині, він добудував дім й своїй безробітній цивільній дружині Росіті та пересадив її з громадського транспорту на дорогий позашляховик вартістю в два з половиною мільйони гривень.

Журналісти кілька разів звертались і до "Радикальної партії", й до Олега Ляшка особисто. Ні його колеги, ані він попри всю скандальність ситуації її не коментують.

У НАБУ говорити на камеру про результати розслідування відмовились й відправили свою відповідь поштою. Тепер це провадження має гриф "таємно".

"Надати іншу інформацію щодо перебігу досудового розслідування не є можливим у зв’язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування", - йдеться у відповіді.

У жовтні минулого року повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро України перевіряє декларацію Ляшка у зв’язку з повідомленням про виграш ним понад 570 тис. грн у лотерею.

За даним фактом НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004970 від 11.12.2017 за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.