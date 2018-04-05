НАБУ засекретило розслідування справи про виграші Ляшка в лотерею

21:13, 05 квітня 2018
Політика
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Ляшко нібито виграв у лотерею аж тричі / фото УНІАН

Антикорупційне бюро розпочало перевірку декларації головного "радикала" після появи в ній півмільйонного виграшу, передає ТСН.

Торік Олег Ляшко придбав будинок у Козині за 15 мільонів і виграв більше півмільйона гривень у лотерею. При цьому щастило йому аж тричі. Спочатку він виграв майже 284 тисячі гривень, потім 134 тисячі і насамкінець іще 153 тисячі гривень. Фортуні Ляшка першими здивувалися фахівці з теорії ймовірності.

"Одна десятимільйонна – така ймовірність, якщо ви купили один лотерейний квиток і виграли", - каже професор математики.

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Директор центру протидії корупції Віталій Шабунін упевнений, що декларування нардепом Олегом Ляшком  виграшів, яких ніколи не було, – це легалізація корупційних прибутків. 

"Загалом, це класична схема, яка використовується в усьому світі, коли незаконні статки легалізуються через лотерею. Або через виграш в карти, або через виграш в казино", - заявляє Шабунін.

Минулий рік для Олега Валерійовича став надзвичайно вдалим. Крім свого маєтку в елітному Козині, він добудував дім й своїй безробітній цивільній дружині Росіті та пересадив її з громадського транспорту на дорогий позашляховик вартістю в два з половиною мільйони гривень.   

Журналісти кілька разів звертались і до "Радикальної партії", й до Олега Ляшка особисто. Ні його колеги, ані він попри всю скандальність ситуації її не коментують.

У НАБУ говорити на камеру про результати розслідування відмовились й відправили свою відповідь поштою. Тепер це провадження має гриф "таємно".

"Надати іншу інформацію щодо перебігу досудового розслідування не є можливим у зв’язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування", - йдеться у відповіді.  

У жовтні минулого року повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро України перевіряє декларацію Ляшка у зв’язку з повідомленням про виграш ним понад 570 тис. грн у лотерею.

За даним фактом НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004970  від 11.12.2017 за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

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Теги: #Ляшко#НАБУ#лотереї