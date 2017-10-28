НАБУ перевіряє Ляшка через виграш півмільйона гривень в лотереях – Ситник

Національне антикорупційне бюро України перевіряє декларацію голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка у зв’язку з повідомленням про виграш ним понад 570 тис. грн у лотерею.

Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив в інтерв'ю "5 каналу".

"Ми перевіряємо це (твердження Ляшко, що він виграв у лотерею 571 тис. грн)", - зазначив Ситник. Інших подробиць він повідомив.

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Як повідомлялося, Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї на загальну суму 571,045 грн. В той же час у представництві Української національної лотереї відмовились коментувати інформацію про виграші Ляшка або інших гравців, посилаючись на те, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що найближчим часом перевірять декларацію Ляшка у зв’язку з суспільним резонансом, який викликала інформація про те, що він задекларував три виграші в лотерею на суму 571,045 грн.