У Херсоні відпустили з-під варти капітана кримського судна "Норд"

Із будівлі суду Володимир Горбенко разом із адвокатами відправився до однієї з херсонських лікарень.

Капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка пізно ввечері 5 квітня відпустили з-під варти в будівлі Херсонського міського суду.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За словами адвокатів команди «Норду», Володимира Горбенка відпустили у зв'язку із закінченням терміну затримання за рішенням із метою приведення до суду для обрання запобіжного заходу.

Із будівлі суду Володимир Горбенко разом із адвокатами відправився до однієї з херсонських лікарень для обстеження стану здоров'я.

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Раніше повідомлялося, що засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу перенесли на 6 квітня через неявку обвинуваченого.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали рибальське судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване до порту Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вимагають від України звільнити екіпаж судна.

У Генпрокуратурі України повідомили, що 31 березня капітану судна «Норд» - громадянину України - оголошено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду і виїзду на/з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу України.