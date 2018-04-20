Помаранчеві політики зализуватимуть рани в опозиції

Вісімнадцять місяців тому кожна людина у світі, що мала доступ до телебачення, знала історію української Помаранчевої революції: влада народу кинула виклик корумпованому режиму й отримала тріумф. Хоча героїчна сага справді досягла своєї мети - форсування справедливих виборів, - свіжіші події у Верховній Раді України, законодавчому органі, стали мильною оперою химерних завихрень та ударів у спину. Згідно з незалежним київським аналітиком Віктором Небоженком, „зрадництво досягло статусу національного мистецтва в цій країні і цінується як таке”.

Уранці минулого четверга Юлія Тимошенко, голова помаранчевого БЮТ, була впевнена, що зі швидкістю урагану повернеться до влади як прем’єр-міністр. Її давній ворог (а нині союзник по коаліції) Петро Порошенко з партії „Наша Україна” був так само упевнений, що стане спікером Верховної Ради. Це б означало нову угоду, яка б повернула до життя помаранчеву коаліцію, що була зруйнована минулої осені під взаємні обвинувачення Тимошенко та Порошенко в корупції та некомпетентності.

Вона склеїлася знову наприкінці минулого місяця після 10 тижнів жорстких торгів та укладення угоди з соціалістами, щоб зупинити Партію регіонів, яка стала лідером останніх березневих виборів з результатом 32% голосів виборців. І коаліція стала рушійною силою більшості Ради.

Але стара гвардія залишається обачливою і потужною. Партія регіонів на чолі з Віктором Януковичем, сумнозвісним колишнім прем’єр-міністром, чиє фальсифіковане обрання Президентом запустило Помаранчеву революцію, організувала блокування роботи Верховної Ради, протестуючи проти організованого помаранчевими пакета, який передбачав, що Тимошенко й Порошенко отримають свої посади через єдине голосування. Тим часом Янукович клепав секретну коаліцію з соціалістами, які відмовилися від раніше укладеної угоди з помаранчевою коаліцією. Їхній лідер Олександр Мороз тепер стає спікером, а помаранчеві політики мають зализувати свої рани в опозиції.

Нова регіонально-соціалістично-комуністична більшість цього тижня подасть кандидатуру Януковича на посаду прем’єр-міністра. Якщо він отримає цю посаду, його уряд, імовірно, запровадить нові податки, полегшить тиск на компанії, які раніше були продані його близьким друзям за полюбовними цінами, а також попросить, щоб Росія знизила ціни на природний газ в обмін на обіцянки лояльності, які він час від часу робитиме.

Помаранчева коаліція перебуває в руїні – і нова правляча більшість, імовірно, підбере чимало представників помаранчевих „Нашої України” та БЮТ. „Це вилікує нинішній розкол між Сходом та Заходом України і стабілізує суспільство”, - сподівається Костянтин Бондаренко, голова Інституту національної стратегії та відомий аналітик. Але очевидно, що таке „лікування” і стабілізація потрібні також і в залі самої Верховної Ради.

Юрій Зарахович, TIMEeurope.com

З англійської переклав Микола Писарчук