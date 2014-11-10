Російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілу сил АТО - Тимчук
08:40, 10 листопада 2014Політика
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Російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілу сил АТО, що пов'язано з прибуттям чергового так званого «гуманітарного конвою» з боєприпасами, зброєю і живою силою.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.
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За його словами, за минулу добузафіксовано 65 обстрілів. З них 32 обстріли проведено на Дебальцевському напрямку. На Донецькому і Луганському напрямках зафіксовано відповідно 13 і 6 вогняних ударів, завданих російськими військами і терористами.
Також обстріляні українських військ у районі Вільхуватки, Чорнухіного, Нікішина, Рідкодуба, Ленінського, Міуса, Трьохізбенки, Пісок та ін.
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