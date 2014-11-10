Російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілу сил АТО - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

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За його словами, за минулу добузафіксовано 65 обстрілів. З них 32 обстріли проведено на Дебальцевському напрямку. На Донецькому і Луганському напрямках зафіксовано відповідно 13 і 6 вогняних ударів, завданих російськими військами і терористами.

Також обстріляні українських військ у районі Вільхуватки, Чорнухіного, Нікішина, Рідкодуба, Ленінського, Міуса, Трьохізбенки, Пісок та ін.