Бойовики готують масштабні провокації, щоб Путін ввів "миротворчі війська" на Донбас - РНБО

У Раді національної безпеки та оборони не виключають, що проросійські бойовики можуть вдатися до масштабних провокацій і терактів, щоб створити привід для введення на схід України російських "миротворців".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Ситуація у зоні проведення АТО залишається непростою. Лишається високою імовірність проведення російською стороною масштабних провокацій – терористичних актів, обстрілів, збройних нападів тощо для подальшого звинувачення в цьому сил АТО, що створило би передумови для введення на Донбас так званих миротворчих підрозділів ЗС РФ", - сказав Лисенко.

Він констатував, що упродовж доби в різних місцях Донецької та Луганської областей спостерігалося продовження переміщення військ і техніки противника.

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Зокрема, за словами Лисенка, збільшення кількості озброєння та солдатів зафіксували і представники моніторингової місії ОБСЄ. 8 листопада спостерігачі біля Макіївки на території, яку контролюють бойовики «ДНР», зафіксували колону з понад 40 вантажівок, частина з яких перевозила важке озброєння – 122-міліметрові гаубиці. Також моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в колоні солдатів у темно-зеленій уніформі без розпізнавальних знаків. В самому Донецьку, на перетині вулиць Ленінської та Купріна, спостерігачі зафіксували колону з танків – чотири Т-72 та п’ять Т-64.