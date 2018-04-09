Порошенко заявив про "певне просування" щодо введення миротворців на Донбас

Президент очікує, що Берлін і Брюссель подбають про отримання Україною мандату Радбезу ООН.

Україна потребує єдності Євросоюзу та його підтримки направлення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.

Про це заявив в інтерв’ю німецькій діловій газеті Handelsblatt президент України Петро Порошенко.

«Більш за все ми потребуємо єдиного і сильного ЄС, а також його солідарності з Україною. А на даному етапі – передусім направлення миротворців ООН до України», - сказав він.

За словами президента, в питанні запровадження такої місії на окупованій частині Донбасу є певні зрушення.

«Вже є певне просування у цьому: коли я у 2015 році вперше виступив із вимогою до ООН про направлення «блакитних шоломів», всі були проти. Наші американські та європейські друзі теж мали сумніви. Під час моєї зустрічі з президентом Трампом в червні 2017 року він підтвердив свою готовність підтримати таку місію ООН, аби звільнити частину України від російських окупаційних військ», - сказав він.

Порошенко також висловив вдячність Німеччині та Федеральному канцлеру Ангелі Меркель: «По-перше, за те, що в коаліційний угоді нового уряду було передбачено цілу главу для України, у тому числі в частині підтримки миротворчої місії ООН на Сході держави. Це має важливе символічне значення».

Глава держави наголосив на відмінності української та російської позицій щодо запровадження миротворчої місії.

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«Росія прагне розташування «блакитних шоломів» уздовж контактної лінії, аби вони не заважали окупаційним військам. Це неприйнятно. Пізніше Росія погодилася на те, аби вони працювали по всій території, але, за російським задумом, мали б супроводжувати виключно спостерігачів від СММ ОБСЄ. Ми ж прагнемо, аби «блакитні шоломи» роззброювали незаконні збройні угруповання, захищали там місцевих мешканців і здійснювали контроль над надходженням і переміщенням військової техніки. І, звісно, вони повинні контролювати частину українсько-російського кордону, яка тимчасово не є підконтрольною Україні», - пояснив президент.

Відповідаючи на запитання як повинні діяти Берлін і Брюссель, глава держави зазначив: «Терміново подбати про те, аби ми змогли отримати мандат РБ ООН. І режим тиші. Адже під час триваючих збройних сутичок миротворці не зможуть там провести дислокацію. І наші західні партнери повинні й надалі усвідомлювати, що санкції є надзвичайно ефективним інструментом – лише вони можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Якщо російська агресія продовжуватиметься, санкції буде потрібно поглибити».

Порошенко також в черговий раз наголосив, що на Сході України «не існує ніякої внутрішньої суперечки за владу, ніякого замороженого конфлікту – а має місце збройна агресія Росії проти України».

«Це також і не заморожений конфлікт, хоча його вирішення щораз відсувалося на потім: спочатку до Нового року, потім до виборів в РФ. Путіну варто нам нарешті пояснити, чому він досі не дозволяє розміщення миротворчої місії, покликаної нарешті принести мир», - сказав глава держави.