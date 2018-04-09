Туреччина підтримала розгортання миротворців ООН на Донбасі - АП

Президент України зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та очільником МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Турецька сторона підтримала розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі і заявила про готовність взяти у ній участь.

Про це повідомляється на сайті президента України за підсумками візиту глави держави Петра Порошенка до Стамбулу.

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Повідомляється, що у Стамбулі Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Зазначається, що президент України поінформував турецьку сторону про ситуацію на Донбасі. Окрім цього, відбувся обмін думками щодо ситуації в окупованому Росією Криму.

«Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь», - зазначається у повідомленні.

В ході зустрічі сторони також засудили застосування хімічної зброї у Сирії.

Нагадаємо, у лютому ООН опублікувала доповідь, згідно з якою для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно 20 тисяч миротворців. Вони повинні бути солдатами з країн, що не входять в НАТО, зазначили в організації.