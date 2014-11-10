Прем'єра зобов'яжуть обговорювати кандидатури міністрів з коаліцією

Про це заявив представник партії «Блок Петра Порошенка» Віталій Ковальчук, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, такого консенсусу досягнули учасники робочої групи щодо обговорення тексту коаліційної угоди.

«У нас конкретно було визначено, що прем’єр-міністр України на підставі консультацій з коаліцією формує уряд. З приводу цього ми визначилися. І тут не має значення, чи є підписи тієї чи іншої сторони в протоколі. На підставі цих домовленостей ми і здійснюємо зараз переговори», – зазначив він.

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Президент України Петро Порошенко під час засідання «Блоку Петра Порошенка» запропонував підтримати кандидатуру Арсенія Яценюка на посаді майбутнього прем’єр-міністра України.

Раніше Яценюк заявив, що «більше ніякої «кулуарщини» і призначень міністрів за закритими дверима більше не буде». За його словами, кожен кандидат проходитиме процедуру публічних коаліційних слухань, які транслюватимуться в прямому ефірі так само, як транслювалось призначення єврокомісарів в Європейській комісії.