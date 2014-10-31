Порошенко погодився залишити Яценюка прем'єром - Найєм

Про це повідомив журналіст і кандидат у народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм.

"Петро Порошенко запропонував фракції БПП підтримати на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка", - написав він у себе в Facebook.

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Раніше повідомлялося, що в партії Порошенка наполягають, що їхня фракція буде основою парламентської коаліції.

Разом з тим, Яценюк відмовився від коаліційної угоди Порошенка і запропонував свою.

У свою чергу, «Самопоміч» пропонує об'єднати проекти коаліційних угод Порошенка і Яценюка.