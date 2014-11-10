Радіо Кисельова планує промивати мізки кримчанам по вісім годин на день

Радіостанція входить в однойменне державне підприємство "Россия сегодня", представлене інформаційним агентством "РИА-новости", телеканалом Russia today і мережею міжнародних мультимедійних прес-центрів, повідомляють События Крыма.

Як повідомили у кримському регіональному підрозділі, ефір радіо "Росія сьогодні" складатиметься з "програм відомих кримському слухачеві радіоведучих, новин регіону, проектів про життя Криму", а також контенту російського міжнародного радіо Sputnik.

Читайте такожБританія погрожує Russia Today відібрати ліцензію за брехню про події в Україні"Аудиторія Sputnik - це мільярди людей по всьому світу, яких, я впевнений, дратує та нав'язлива мейнстрім-пропаганда, яка заповнює зараз радіохвилі, газети, телебачення у багатьох країнах і вносить розбрат, нахабним чином реально зневажаючи міжнародне право, зневажаючи сенс, зневажаючи правду і реальні факти. Люди шукають альтернативну точку зору, і ми її пропонуємо, поширюючи радіосигнал Sputnik по всьому світу. Запит є", - вважає генеральний директор "Россия сегодня" Дмитро Кисельов.

На даний момент мовлення радіо "Россия сегодня" в Криму складає більше чотирьох годин на день, у планах - перехід на восьмигодинний формат, а також створення власного інтернет-ресурсу і відкриття мультимедійного прес-центру в Сімферополі.