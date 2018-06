Перші матеріали на сайті ресурсу з'явилися ще у серпні, але тільки сьогодні його відкрили для широкої аудиторії, повідомляє Сноб.

Презентацію нового ЗМІ провели одіозні співробітники російського пропагандистського апарату Дмитро Кисельов і Маргарита Сімоньян.

Проект Sputnik об'єднує представлений сайт і регіональні інформаційні портали - наповненням останніх займуться співробітники редакцій, які відкриються в десятках міст. Також проект включає в себе радіостанцію, засновану на базі розформованого «Голосу Росії». До 2015 року радіо Sputnik вестиме мовлення різними мовами в 130 містах 34 країн світу.

Читайте такожБританія погрожує Russia Today відібрати ліцензію через брехню про події в УкраїніМатеріали Sputnik, як пояснив Дмитро Кисельов, розраховані на аудиторію, яка «втомилася від нав'язливої пропаганди однополярного світу і потребує альтернативної точки зору».

Розвінчують "однополярну пропаганду" на новому ресурсі, зокрема, польський політик, депутат Сейму Матеуш Піскорський, відомий як прихильник неонацистської ідеології і "спостерігач" на "референдумі" в Криму, і позбавлений звання за обман клієнта та підробку підпису судді британський адвокат Александр Меркурі.

Sputnik didn't have time to put up commentator Alexander Mercouris bio (http://t.co/wPdg4Cg8ee). Can read it here: http://t.co/aThDAJdvKf