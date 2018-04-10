"Згадайте Pussy Riot": Москаль вказав на дивацтва у звільненні Савченко з полону РФ

Геннадій Москаль задається питанням, чому російському телебаченню у випадку з Савченко дозволяли знімати все, що воно хотіло.

За звільненням Надії Савченко з російської в'язниці криється темна історія.

Про це заявив губернатор Закарпатської області, колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль під час чату на "Главреді".

Відповідаючи на питання, чому для звільнення інших українців з російського полону не додається стільки зусиль, як це було в історії з Савченко, він відзначив: "Я про це вже неодноразово говорив, особливо, коли у деяких політичних сил було бажання взяти Савченко в першу п'ятірку їх списків. Тоді я сказав: "Люди добрі, не робіть цього!".

Читайте такожПравоохоронці перемістилися до офісу Савченко для проведення обшуків

"По-перше, дуже сумнівно виглядає те, як вона потрапила в полон, до того ж, у важкому нетверезому стані. 15 людей загинули через її самовільні дії, коли вона закликала йти "бити і вбивати всіх сепаров", – заявив Москаль.

І додав: "По-друге, невже все це не виглядає дивно? Згадайте Pussy Riot, які в Храмі Христа Спасителя співали: "Богородице, Путіна прожени!". Хто у них був адвокатом? Той самий Фейгін. І де вони сьогодні? Хіба вони виступили разом з Навальним або Ксенією Собчак, або з іншими опозиціонерами? Ні! Вони вже прихильники Путіна. Значить, є група в ФСБ, що працює під прикриттям адвокатів, яка просто займається перевербуванням або зомбує людей".

Він задається питанням, чому російському телебаченню у випадку з Савченко дозволяли знімати все, що воно хотіло: "Що б Савченко ні викидала – все знімали та показували аудиторії. Фейгін і вся його адвокатська ФСБшная група не вилазили з телеканалів. Невже цього не було видно?".

Для порівняння він наводить ситуацію з затриманим кореспондента "Укрінформу" Романом Сущенко: "Чому так само не показують все про затриманого кореспондента "Укрінформу" Сущенко? Тиша".

На його думку, Росія зробила з Савченко "засланого козачка". "Тобто коли Савченко довели до кондиції, коли вона вже була готова підірвати Верховну Раду, Кабмін і Адміністрацію президента, і половину Києва разом з ними, її Росія випустила. Навіщо їм було тримати Савченко у себе? Ось вони і відпустили її, щоб вона йшла, несла деструктив у вже й так деструтивно діючий парламент", – резюмував Москаль.