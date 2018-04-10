Надію Савченко за її проханням доставлять до лікарні - сестра

"Не розумію, у чому справа. Це на Надю не схоже", - сказала Віра Савченко.

Підозрювану в підготовці теракту Надію Савченко 11 квітня доставлять до медичного закладу.

Як передає Gazeta.ua, про це повідомила сестра нардепа Віра. "Завтра її везуть до лікарні. Вона висловила бажання. Не розумію, у чому справа. Це на Надю не схоже", - сказала вона.

Читайте такожВ СБУ розповіли про обшуки в квартирі Савченко

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, затриманого на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.